Atak w kościele. Kardynał Nycz: Modlę się w intencji sprawcy tego zabójstwa

"Szczególnie modlę się w intencji sprawcy tego zabójstwa, żeby dobry miłosierny Pan jego także nawrócił, uzdrowił i otworzył na działanie dobra" - napisał kardynał Kazimierz Nycz. To komentarz do czwartkowego ataku w kościele św. Augustyna w Warszawie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kard. Kazimierz Nycz skomentował atak w kościele (East News, Fot: Jacek Domiński)

Oświadczenie metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza ukazało się na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej.

„Wiadomość o tym, co się wydarzyło wczoraj na terenie plebanii parafii św. Augustyna w Warszawie, była dla mnie szokiem. Z jednej strony momentalnie moje myśli poszły w kierunku rodziny, żony, dzieci zamordowanego mężczyzny, ojca jednego z kapłanów naszej archidiecezji, z drugiej strony w kierunku samej wspólnoty parafialnej. Mówiąc tak zupełnie po ludzku, jeżeli człowiek nie może być pewny nawet w takim miejscu, do którego przychodzi po posługę religijną, to jest wielki znak zapytania, co się z tymi naszymi czasami stało" - napisał kardynał Nycz.

Dalej duchowny wezwał do solidarności z tymi, "którzy ucierpieli wskutek zabójstwa", przypominając, że jest to "próba miłości i próba przebaczenia".

"Kawałek rekolekcji"

Kardynał Nycz podkreślił, że to wydarzenie to także "mocny kawałek rekolekcji", z którego wierni powinni wyciągnąć wnioski dla siebie. Podkreślił, że że zabity mężczyzna był właśnie po spowiedzi.

"To sakrament, który wszystkim nam przynosi uwolnienie z grzechów i przygotowuje do śmierci. Ta czujność, że nie znamy dnia ani godziny swojej śmierci, została tu mocno wyeksponowana. Modlę się za zmarłego Marka, w nadziei, że spotkał już Chrystusa, bo był na to spotkanie gotowy" - napisał metropolita warszawski.

"Modlę się za wszystkich, za tych którzy ucierpieli najbardziej, za rodzinę, za wspólnotę parafialną, Drogę Neokatechumenalną, do której należał zmarły. Ale szczególnie modlę się w intencji sprawcy tego zabójstwa, żeby dobry miłosierny Pan jego także nawrócił, uzdrowił i otworzył na działanie dobra" - zakończył hierarcha kościelny.

Atak w kościele

Przypomnijmy: do napaści na terenie plebanii parafii św. Augustyna na warszawskiej Woli doszło w czwartek wieczorem. Jak wyjaśnił PAP rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński, w budynku plebanii kościoła św. Augustyna napastnik zaatakował mężczyznę i broniącego go księdza.

Pokrzywdzony mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Z relacji rzecznika wynika, że ofiara została pobita. To mężczyzna, który był wcześniej u spowiedzi u jednego z księży i został zaatakowany w przedsionku, kiedy wychodził z plebanii.Zmarły jest ojcem jednego z duchownych z archidiecezji warszawskiej. Przyszedł do kościoła, by się wypowiadać.