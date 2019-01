Kard. Nycz mówi o ujawnianiu przypadków pedofilii w Kościele. "To nie jest proste zadanie"

- W kwestii nadużyć seksualnych duchownych nie można wchodzić w ukrywanie czegokolwiek. Kościół potrafi za nie przepraszać, a także ujawniać, odpowiednio reagować - stwierdził kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski zaznaczył, że wdrożono odpowiedni "program prewencji".

- Trwa szkolenie katechetów, szkolenie księży, szkolenie wszystkich, którzy w organizacjach kościelnych pracują z dziećmi - powiedział w rozmowie z PAP kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski zaznaczył, że walka z pedofilią "to nie jest proste zadanie", ale Kościół robi wiele, by wdrożyć "program prewencji" i podejmować odpowiednie kroki prawne.

Metropolita warszawski zauważył, że Kościół jest święty, bo został ustanowiony przez Chrystusa, ale tworzą go ludzie, którzy są grzeszni i słabi. - Także w Kościele naszych czasów pojawiają się znaki pokazujące, że wciąż mamy wiele do zmiany, wiele mamy do naprawy, z wielu grzechów musimy się nawrócić - także w gronie duchownych. To sobie powinniśmy bardziej uświadomić - że mamy się z czego wszyscy nawracać - stwierdził.