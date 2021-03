AstraZeneca pod lupą. WHO i EMA o szczepionce

Szczepionka AstraZeneca jest wstrzymywana w kolejnych krajach. Pojawiły się pytania, czy preparat jest bezpieczny. Tymczasem głos w tej sprawie zabrało WHO oraz Europejska Agencja Leków.

W piątek rzeczniczka WHO Margaret Harris poinformowała, że komisja ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia nie ustaliła związków przyczynowo-skutkowych między stosowaniem szczepionki koncernu AstraZeneca a powstawaniem zakrzepów krwi.

- Tak, powinniśmy nadal stosować szczepionkę AstraZeneki, to bardzo ważne, by to zrozumieć - powiedziała rzeczniczka. - To świetna szczepionka, nie ma powodów, by jej nie stosować - dodała.

Szczepionka AstraZeneca. Jest reakcja Europejskiej Agencji Leków

Szczepienia przeciw COVID-19 produktem AstraZeneki wstrzymano m.in. w Norwegii, Danii, Austrii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, we Włoszech, a także w Tajlandii.

Również Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w piątek, że nic nie wskazuje na to, by szczepienia preparatem AstraZeneca zwiększały ryzyko powstawania zakrzepów krwi. Do tej pory stwierdzono 30 "incydentów zakrzepowych" na 5 mln osób zaszczepionych substancją od brytyjsko-szwedzkiego koncernu.

Szczepionka AstraZeneca pod lupą. Co z Polską?

- Może zależy to od partii, może to być koincydencja. To, że jakieś zjawisko następuje po czymś, nie oznacza, że następuje wskutek czegoś - powiedział w rozmowie z WP dr Tomasz Dzieciątkowski, specjalista mikrobiologii, pracownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sprawa szczepionki AstraZeneca i doniesień ws. ewentualnych skutków ubocznych została również poruszona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na konferencji prasowej zwołanej w czwartek.

- Przyglądamy się tej sprawie, mamy swojego człowieka w EMA, Grzegorza Cessaka. Jest naszym łącznikiem z EMA, która powadzi szczegółowy monitoring tych przypadków - powiedział Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że są w powiadaniu opinii, która wskazuje na to, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy produktem AstraZeneca, a tego typu przypadkami.