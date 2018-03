Antoni Macierewicz nie jest już w rządzie. Nadal ma jednak pomysły

Były szef MON przyznał, że chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. - Ona jest państwu i narodowi konieczna - powiedział. "Antoni Macierewicz uważa, że dalej jest ministrem obrony narodowej" - drwi poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

Okazuje się, że proces przywracania obowiązkowej służby wojskowej już się rozpoczął i powinna zostać zdrożona w ciągu najbliższego roku. - My robimy to kolejnymi krokami. Może tak trzeba ze względu na to, że "zielona wyspa" Donalda Tuska składała się m.in. z rozbudzenia wśród młodzieży strachu i niechęci do służby wojskowej, bazującej jeszcze na powszechnej niechęci z czasów komunistycznych - dodał były szef MON.