Ani przed prokuraturą, ani przed komisją. Obajtek zamieścił wpis

Obajtek czuje się inwigilowany

Obszerny wpis stał się dla Daniela Obajtka okazją do krytyki rządzących. Podkreślił, że chociaż nie ma wyroku ani nie są toczone przeciwko niemu żadne sprawy, czuje się traktowany jak przestępca, "którego ściga policja i służby, na polityczne zlecenie KO". "Jestem inwigilowany. Chcą zniszczyć wszystko, co przez 8 lat PiS zbudował" - dodał kandydat do PE.