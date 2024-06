Hetman o Obajtku: Nie wykluczam, że trzeba go będzie doprowadzić przed komisję

- Jeśli będzie nadal unikał stawienia się przed komisją i nie będzie rozumiał, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, to nie wykluczam, że trzeba go będzie przed komisję doprowadzić - przekazał Krzysztof Hetman, mówiąc o Danielu Obajtku. Byłego prezesa Orlenu polityk Trzeciej Drogi nazwał także "zwykłym tchórzem".

Krzysztof Hetman (Trzecia Droga) pojawił się w niedzielę w programie "Gość Wydarzeń". Były minister rozwoju i technologii był pytany m.in. o Daniela Obajtka.

Krzysztof Hetman o Danielu Obajtku: Nie jest tajemnicą, że prokuratura się nim interesuje

Wcześniej poseł KO Michał Szczerba przekazywał, że Obajtek został wezwany na poniedziałek do prokuratury. - To samo, co robi z wezwaniami komisji śledczej, tak samo zachowuje się w odniesieniu do działań prokuratury, która prowadzi trzy gigantyczne śledztwa w jego sprawie - przekazał Szczerba. Były prezes Orlenu nie stawił się we wtorek na posiedzeniu komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej.

- Nie jest tajemnicą, że prokuratura interesuje się panem Obajtkiem, jego "zdolnościami negocjacyjnymi", 1,5 mld zł, które wyparowały w jakiejś dziwnej transakcji, do której prawdopodobnie nie doszło - przekazał Hetman, odnosząc się do słów Szczerby.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Tak naprawdę jest zwykłym tchórzem"

Komentując wypowiedź Obajtka, który w Polsat News zapowiadał, że stawi się, kiedy zostanie "skutecznie poinformowany", Hetman stwierdził: - Kpi w żywe oczy, bo wie doskonale, że i prokuratura prowadzi sprawy, i komisja śledcza go wzywa - dodał były minister rozwoju i technologii, podkreślając, że "tak naprawdę jest zwykłym tchórzem".

Na pytanie o to, czy Daniel Obajtek powinien zostać aresztowany, polityk Trzeciej Drogi odpowiedział: - Jeśli będzie nadal unikał stawienia się przed komisją, uporczywie wykazywał się arogancją i butą, jeśli nie będzie rozumiał, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, to nie wykluczam, że trzeba go będzie przed komisję doprowadzić - przekazał Hetman.

Zgodnie z jego słowami organy państwa "będą w stanie zrobić to skutecznie, bo nie może być tak, że człowiek, który najwyraźniej ma coś na sumieniu, czegoś się obawia nie stawia się przed komisją - powiedział, dodając: - Udaje Greka i kpi z nas wszystkich.

Hetman o rozliczeniach koalicji. "To jest naprawdę porażające"

Mówiąc o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić za rządów Zjednoczonej Prawicy, Hetman przekazał, że koalicja "rozlicza PiS z tego złodziejstwa, które każdego dnia się przed nami odkrywa".

- To, co ukazuje się każdego dnia w mediach, jest naprawdę porażające. A ja uważam, że to tylko element całego systemu, który został stworzony w ciągu ostatnich ośmiu lat. Uważam, że to był modus operandi w różnych miejscach, w innych ministerstwach, fundacjach, które powstały w niezliczonej ilości przy resortach i spółkach Skarbu Państwa w ciągu ostatnich ośmiu lat - powiedział Hetman. Jak chwilę potem dodał: "taki system wyprowadzania pieniędzy dla swoich, poza jakimikolwiek zasadami, poza jakimikolwiek regułami był stosowany w większości miejsc".

