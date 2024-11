Angela Merkel broni swojej polityki wobec Rosji. "Nie było to błędem"

Merkel odniosła się do swojej polityki wobec Rosji. - Nie chciałam zrywać stosunków z Putinem, nie było to błędem - przekonywała. Przypomniała, że na Rosję nakładano sankcje, a kontakty z Moskwą umożliwiały import taniej ropy. - Tak wyglądała wtedy sytuacja i nie mogę sobie wyobrazić, że bez Nord Streamu, Putin nie zaatakowałby Ukrainy - dodała. W kwestii samej Ukrainy podkreślała, że nigdy nie była przeciwko Kijowowi, nawet w 2008 r. gdy zablokowała drogę tego kraju do NATO.