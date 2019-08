Andrzej Rosiewicz zaśpiewa dla Donalda Trumpa? Trwają rozmowy z MSZ

Śpiewał dla braci Kaczyńskich, teraz chce zaśpiewać dla Donalda Trumpa i jego żony. Piosenkarz estradowy Andrzej Rosiewicz ma przygotowane dwa utwory i chce wystąpić przy okazji wizyty prezydenta USA w Polsce. – Jestem w kontakcie z MSZ – mówi Wirtualnej Polsce.

"Trumping and jumping Today is trendy Sing and jump Sing all together For Donald Trump They say he is a hero Of Robert de Niro " – to fragment utworu.

"Melanie

I’m a singer of a new romantic wave

Melanie

Let me be your lover and your slave

lover and your slave

two in one

Melanie

Let me be your lover and your slave"