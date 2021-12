Andrzej Poczobut od marca w więzieniu. Jest głos z ambasady USA

We wrześniu kilkanaście polskich redakcji - w tym Wirtualna Polska - we wspólnej akcji zaapelowało do polskich i europejskich polityków o podjęcie działań w celu jego uwolnienia. "Żądamy od polskich i europejskich polityków, by występowali w tej sprawie do władz Unii Europejskiej, by naciskali na Białoruś oraz jej protektora i patrona - Rosję" - przekazano w liście otwartym.