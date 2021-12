Grand Press 2021. Trwa uroczysta gala

Pierwszą nagrodę przyznano w kategorii "News". Jej laureatem został Jacek Harłukowicz z "Gazety Wyborczej" za artykuł "Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki". - Mieliśmy jako twardy orzech do zgryzienia, ale materiał, który został ostatecznie wybrany jest niezwykle mocny. Pamiętam taką wypowiedź, że on by mógł wygrać w kilku kategoriach - przekazała członkini jury Aleksandra Sobczak.