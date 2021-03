Andrzej Poczobut zatrzymany w Grodnie

Dworczyk mówi o prawdopodobnych zarzutach

Jak przekazał na antenie TVN24 Michał Dworczyk, zarzuty, które prawdopodobnie usłyszy Andrzej Poczobut to "nawoływanie do waśni na tle narodowościowym". Szef KPRM przyznał, że to poważne oskarżenie, grożące "wysoką karą pozbawienia wolności".