Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o nowych przypadkach, tak źle jeszcze nie było (24 marca)

"507 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podkreślił resort. Co więcej, ostatniej doby wykonano rekordową liczbę testów: prawie 95,9 tys.

Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła w środę do 2 120 671. Od początku pandemii zmarło 50 340 osób.

Koronawirus w Polsce. Alarmujące dane, Adam Niedzielski przedstawił liczby

Adam Niedzielski był gościem w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Minister zdrowia po godzinie 8:30 informował, że jesteśmy blisko 30 tysięcy zakażeń koronwirusem. - To więcej niż w II fali zakażeń koronawirusem. Liczba wykonywanych testów na COVID-19 stale rośnie - podkreślił szef resortu zdrowia.

- Wiele wskazuje na to, że dodatkowe obostrzenia będą niezbędne. Widzimy, co dzieje się u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown, którzy wzmacniają przepisy ograniczające transmisję wirusa. U nas niestety też trend jest cały czas wzrostowy, nie możemy pozostawać obojętni wobec tej sytuacji i będziemy musieli podejmować decyzje - powiedział z kolei Michał Dworczyk w Polsat News, podkreślając, że wspomniane decyzje zostaną ogłoszone w czwartek.

NEWS WP: twardy lockdown w Polsce. Zapowiedź kolejnych obostrzeń

We wtorek Wirtualna Polska nieoficjalnie informowała, że rząd Mateusza Morawieckiego szykuje się do wprowadzenia twardego lockdownu w Polsce . Miałby zostać wprowadzony na początku następnego tygodnia.

Jak ustaliliśmy w rządowych źródłach, rozważane są: zmniejszenie liczby osób w sklepach, zmniejszenie liczby osób w kościołach, zamknięcie marketów budowlanych, sklepów RTV/AGD, przemieszczanie się jedynie w gronie osób bliskich (rodziny). To ostatnie rozwiązanie ma dotyczyć podróży podczas Wielkanocy.

Do obostrzeń odniósł się tego samego dnia szef rządu. - Zostaną wprowadzone, aby przydusić wirusa. Robimy to po to, aby wytworzyć odporność zbiorową - powiedział Mateusz Morawiecki, nie precyzując, o jakie zakazy chodzi.