Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki: wprowadzimy nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził we wtorek ustalenia Wirtualnej Polski. - Nowe obostrzenia zostaną wprowadzone, aby przydusić wirusa. Robimy to po to, aby wytworzyć odporność zbiorową - zapowiedział na konferencji prasowej szef rządu.

Koronawirus. Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń Źródło: KPRM , Fot: Adam Guz