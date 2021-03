Rekord zakażeń. Adam Niedzielski przedstawił nowe dane

- Mamy dużą liczbę zgonów, podobną do stycznia, gdy wyniosła ona ponad 511 - przekazał minister Adam Niedzielski. To oznacza, że w środę możemy przekroczyć liczbę 50 tys. ofiar koronawirusa od początku epidemii. Szef resortu zdrowia w programie WP "Tłit" podał przybliżoną dobową liczbę ofiar COVID-19.

- Nie przekroczymy dziś liczby 30 tys. zakażeń. To wszystko jest przy bardzo dużej liczbie badań. Ona wynosi praktycznie 100 tys. – mówił Adam Niedzielski w programie WP "Tłit". Jak dodał, w ciągu ostatniej doby znacząco wzrosła też liczba ofiar koronawirusa i jest ona podobna do tej ze stycznia, gdy odnotowano ponad 511 zgonów. Oznacza to, że w środę przekroczymy liczbę 50 tys. ofiar koronawirusa od początku epidemii.

Adam Niedzielski wprost: 30 tys. zakażeń nie będzie żadną barierą

Jak dodał minister zdrowia, obecnie w Polsce zajętych jest ponad 26 tys. łóżek covidowych. - To więcej niż w II fali zakażeń koronawirusem. Liczba wykonywanych testów a COVID-19 stale rośnie - podkreślił.

- Trzeba liczyć się z tym, że liczba 30 tys. zakażeń zostanie przekroczona i nie będzie żadną barierą. Te prawdopodobne scenariusze to od 25 do 30 tys. zakażeń. Ja coraz mniej się skłaniam do podawania tych danych, bo dynamika koronawirusa wciąż zaskakuje - dodał Adam Niedzielski.

Całkowity lockdown w Polsce? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk komentuje

Pytany o sytuację w regionach szef resortu zdrowia podkreślił, że najgorzej jest na Śląsku. - Dynamika zachorowań tam jest bliska tej w województwie mazowieckim. Obawiam się, że oczy wszystkich wkrótce skierują się w tę stronę - zaznaczył.

Całkowity lockdown? Adam Niedzielski zabiera głos

- Te sygnały są skłaniające do tego, by rozważyć zaostrzenie obostrzeń. Zastanawiamy się nad tym, czy zrobić to regionalnie, czy ogólnokrajowo. Jesteśmy a trakcie analiz. Konkretne decyzje będą komunikowane - dodał.

Minister Niedzielski sprecyzował, że rozmowy o regionalizacji nie dotyczą obostrzeń na poziomie powiatów, a całych województw. - W czerwcu i lipcu był czas na to, by niektóre powiaty wyróżnić, teraz nie ma takiej możliwości - podkreślił.

W programie padło też pytanie o protest lekarzy rezydentów. - Mamy stanowiska konsultantów krajowych, którzy jednym głosem podkreślili istotę egzaminu ustnego, zaś lekarze rezydenci chcą odwołania tego egzaminu. Tu jest rozbieżność - zaznaczył minister zdrowia. Jak podkreślił, teraz jest czas walki i wszyscy "powinni skoncentrować się na tym zadaniu".

Minister zdrowia, pytany o rekomendację ws. obostrzeń na Wielkanoc, przypomniał, że obostrzenia, które działały w zeszłym roku, teraz nie zdają egzaminu. - Ludzie przyzwyczaili się do epidemii. To nie takie proste, że wprowadzimy restrykcje i wszystko się rozwiąże. Poziom obostrzeń teraz musiałby być znacznie większy, by reakcja społeczeństwa była podobna do tej z zeszłorocznej Wielkanocy - tłumaczył Adam Niedzielski.

Jak dodał, nadchodząca Wielkanoc to, w jego opinii, ostatnie święta, które będą spędzane w ograniczonym gronie. - To grono może być powiększone oczywiście o osoby zaszczepione. Po ludzku jednak rekomendowałbym na teraz ograniczenie kontaktów - powiedział minister zdrowia.