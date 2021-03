Andżelika Borys zatrzymana. Premier Mateusz Morawiecki: nie zgadzamy się na takie traktowanie

- (Zatrzymanie Andżeliki Borys) to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi, dlatego będę też o tym mówił w czwartek na posiedzeniu Rady Europejskiej. Powinniśmy dzisiaj między narodem białoruskim, a narodem polskim budować mosty, a nie mury - dodał premier.

Andżelika Borys zatrzymana. Premier: chcemy budować mosty, a nie mury z narodem białoruskim

Polityk przypomniał, że po zatrzymaniu Borys do polskiego MSZ został wezwany charge d'affaires Białorusi i na jego ręce złożono oficjalny protest. - Podobnie wczoraj do Grodna pojechał celem wyjaśnień, co dzieje się z Andżeliką Borys nasz konsul. Chcemy w spokoju i przyjaźni budować jak najlepsze relacje między Polską a Białorusią - dodał Mateusz Morawiecki.