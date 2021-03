Białoruś. Andżelika Borys zatrzymana, jest decyzja

Andżelika Borys została zatrzymana we wtorek po południu w Grodnie. Toczy się wobec niej postępowanie administracyjne, zagrożone karą grzywny lub aresztu.

Według władz doszło do złamania przepisów o organizacji imprez masowych. Jak podaje Andrzej Pisalnik, jeden z działaczy ZPB, Borys została zatrzymana za organizację Kaziuków - tradycyjnego jarmarku. Zarząd organizuje go co roku, ostatni odbył się 7 marca.