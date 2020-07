Andrzej Duda walczy o reelekcję. Jaki ma program wyborczy na wybory 2020?

Andrzej Duda zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki. Na tym buduje swój program wyborczy

Andrzej Duda - program wyborczy na wybory 2020

Jakie są główne założenia programu wyborczego Andrzeja Dudy? Co deklaruje kandydat na prezydenta? Jakie decyzje podejmie, jeśli zostanie wybrany na ponowną kadencję?

"Od wyborów prezydenckich w maju 2015 roku rozpoczął się proces przebudowy państwa, który określany jest od mojego ówczesnego hasła wyborczego – "dobra zmiana”. Jestem dumny, że ten akt wyborczy milionów Polaków stał się fundamentem czegoś, co wielu naszych rodaków zapamięta jako proces naprawy państwa i polepszenia ich sytuacji materialnej" - przypomina Andrzej Duda, kandydat na prezydenta.

Program wyborczy Andrzeja Dudy - główne postulaty

Co Andrzej Duda przede wszystkim podkreśla w swoim programie wyborczym?

- ,utrzymanie programów socjalnych, takich jak 500+, 300+,

- silna gospodarka i utrzymanie miejsc pracy,

- dodatek solidarnościowy dla tych, którzy stracili pracę przez koronawirusa,

- podniesienie płacy minimalnej,

- podniesienie zasiłku dla bezrobotnych,

- wzrost dotacji państwa na służbę zdrowia (3 mln zł na leczenie onkologiczne i leczenie chorób rzadkich),

- rozwój wsi,

- kontynuacja akcji "Produkt polski" i promowanie polskich produktów za granicą,

- zobligowane dużych sieci handlowych do zaopatrywania się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju,

- sprawnie wypłącana rolnikom pomoc finansowa w czasie suszy,

- poprawa systemu retencji, pozwalającego nawadniać właściwie uprawy,

- bezpieczeństwo i niezależność,

- uniezależnienie się od dostaw gazu ziemnego z Rosji,

- współpraca z USA,

- dbanie o to, by celem funkcjonowania UE była realizacja interesów mieszkańców poszczególnych krajów, a nie rozbudowa biurokracji,

- dbanie o dobry wizerunek Polski i Polaków za granicą,

- budowa świadomości o historii naszego kraju.