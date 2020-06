Andrzej Duda w Waszyngtonie. Protest Polaków. Rozdają tęczowe ulotki przed rezydencją ambasadora

Izabela J. Barry, bibliotekarka pracująca w Nowym Jorku, specjalnie na pikietę przyjechała do Waszyngtonu pociągiem. Jak tłumaczy, protestuje przeciwko słowom prezydenta, które "narobiły wstydu wielu Polakom mieszkającym w USA". - Nie wiem, czy doradcy polskiego prezydenta mu o tym mówili, ale swoimi ostatnimi mowami Duda skompromitował się w demokratycznym świecie. Cytat, że "ideologia LGBT jest gorsza od komunizmu", obiegł wszystkie dzienniki w USA. Wstydziłam się za te słowa - mówi Wirtualnej Polsce Izabela J. Barry.

Andrzej Duda w Waszyngtonie. Grupa Polaków protestuje

- Tydzień temu Andrzej Duda szczuł na mniejszości seksualne, a dzisiaj, rzekomo jako szanowany polityk, spotyka się z Donaldem Trumpem. Ta wizyta to jakaś bańka mydlana, która pryśnie bez śladu - mówi dalej Izabela J. Barry. - Zorganizowano to na szybko, ponieważ chodzi o kampanię wyborczą. Trump robi ten gest, bo za kilka miesięcy liczy na poparcie konserwatywnej części Polonii. Nie miejcie złudzeń, bo przy okazji chce coś sprzedać Polsce. Na przykład elektrownię jądrową, czy ubić interes na przemieszczeniu żołnierzy, za których koszty utrzymania będą płacić polscy podatnicy - dodaje uczestniczka pikiety.

Wcześniej wizytę Andrzeja Dudy w Waszyngtonie skrytykowała organizacja Human Rights Campaign, wpływowe amerykańskie stowarzyszenie na rzecz praw człowieka, w tym również praw gejów i lesbijek. Dwoje amerykańskich polityków senator Bob Menendez i kongresmenka polskiego pochodzenia Marcy Kaptur apelowało o odwołanie wizyty. Przekonywali, że Trump, zapraszając prezydenta Dudę do Białego Domu, pomaga mu w wygraniu wyborów. To zaś tworzy złe wrażenie, że USA preferują konkretną partię w Polsce.