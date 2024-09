"Przyszedł mail z MSZ". Głos z kancelarii Dudy po kontrowersyjnym balu

- Bo nie było to oficjalne spotkanie i oficjalna wizyta. A kancelaria informuje o oficjalnych wizytach państwowych i oficjalnych aktywnościach. Przecież Pałac Prezydencki nie informuje o wszystkim, co robi prezydent codziennie. A prezydent ma do dyspozycji samolot rządowy nie tylko na oficjalne spotkania - mówi Wirtualnej Polsce anonimowo jeden ze współpracowników głowy państwa.