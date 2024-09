Skandal z Bartoszewskim. Jest komentarz

- Redakcja Onetu nie całkiem rzetelnie odniosła się do sprawy - ocenił na antenie stacji Polsat News w programie "Graffiti" Bartoszewski. To właśnie portal Onet opisał w piątek sprawę dot. majątku obecnego wiceszefa MSZ. Według ustaleń portalu śledczy z Prokuratury Krajowej sprawdzają, czy poseł PSL pozbył się majątku, by uniknąć zwrotu pieniędzy wierzycielom.