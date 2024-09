Tak uciekał wiceszef MSZ. Od tygodni nie chce mówić o wyroku na kilkanaście milionów

- Nie mam stanowiska do mediów. Nie będę się wypowiadał się w tej sprawie - stwierdził Bartoszewski. Dopytywany o to, gdzie ubiegać się o stanowisko, odesłał do rzecznika MSZ, podkreślając jednocześnie, że to "prywatna sprawa". - Zobaczy pan, co panu rzecznik odpowie. Ta sprawa nie dotyczy mnie również jako posła. Nie będę się na ten temat wypowiadał - powiedział wiceszef MSZ, zmierzając w kierunku jednego z pomieszczeń klubu PSL, gdzie się schował. Na koniec zamknął drzwi przed dziennikarzem.