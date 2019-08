Ambasador Polski. Szukamy Polaków, którzy rozsławili nasz kraj za granicą

Każdy z nas w swoim codziennym życiu może być Ambasadorem Polski. Dostrzegł to państwowy koncern KGHM Polska Miedź i zorganizował konkurs, w którym nagrodzi artystów, sportowców, ale też zwykłych Polaków, którzy pozytywnie promują nasz kraj.

Piąty laur to nagroda specjalna prezesa miedziowego giganta przyznana osobie, która „przyczyniła się do budowy dobrego wizerunku polskich przedsiębiorców za granicą”.

- Chcemy by osoby aktywne, które budują markę Polski, były docenione. By czuły, że to co robią ma głęboki sens – wyjaśnia sens inicjatywy Marcin Chludziński.