Aleksandra Dulkiewicz z funkcją prezydenta Gdańska

Prezydent Andrzej Duda podpisał decyzję ws. Gdańska. Wyznaczył do pełnienia funkcji prezydenta miasta Aleksandrę Dulkiewicz. Premier złożył podpis na tej decyzji.



- To co dzieje się teraz w Gdańsku, to początek realizacji testamentu Pawła Adamowicza - dodała. Przyznała jednak, że wiele osób podchodzi do niej na ulicy i mówią: "Proszę kontynuować misję pana prezydenta".