Aleksander Kwaśniewski o szczepieniach poza kolejką: coś w tym systemie zgrzyta

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie zaszczepił się jeszcze przeciw COVID-19. Pytany o kontrowersje, jak wzbudziło przyjęcie szczepionki poza kolejką przez Krystynę Jandę i Leszka Millera odpowiedział: "Zapomnieli, w jakim kraju żyjemy".

Aleksander Kwaśniewski nie wrócił jeszcze ze Szwajcarii, gdzie wraz z żoną spędzał u swojej siostry Święta Bożego Narodzenia. - Jak na te czasy, to żyjemy dość normalnie. Co prawda restauracje są zamknięte, ale czynne są stoki narciarskie. Możemy chodzić i jeździć na nartach - mówi w rozmowie z portalem Interia były prezydent.

Kwaśniewski pytany o ocenę mijającego roku wymieniła dwa pozytywne wydarzenia. - Udało się opracować szczepionkę szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. To pokazuje siłę ośrodków naukowych i pokazuje, jak wiele nakładów finansowych na to poszło. Drugie pozytywne wydarzenie to wybór Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych. Następne cztery lata z Trumpem mogłyby być niebezpieczne - stwierdził.

Dopytywany o prognozę na rok 2021 przyznał, że nie należy w tym roku spodziewać się zbyt wiele dobrego. - Dobrze, żeby szczepionki zostały wykorzystane, ale to będzie strasznie trudny rok gospodarczo. Recesja będzie ogólnoświatowa. W tym kontekście zwycięstwo Bidena jest jeszcze lepszą wiadomością. To jest człowiek, który będzie chciał wrócić do normalnych relacji z Unią Europejską. Dla nas to jest dobra wiadomość, bo to, co się działo przez ostatnie cztery lata, groziło katastrofą - ocenił były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski o szczepieniach poza kolejką: zapomnieli, w jakim kraju żyjemy

Aleksander Kwaśniewski pytany był także o to, czy wie już, kiedy otrzyma szczepionkę przeciw COVID-19. Były prezydent odparł, że w tej sprawie zgłosił się do swojej osiedlowej przychodni na Wilanowie.

- Na razie nie ma żadnych informacji. Czasem pytają, czy nie zaszczepiłbym się na wizji. Nie wychylam się, a nikt się do mnie nie zwracał w tej sprawie. Czekam - opowiada w rozmowie z portalem Interia.

Prowadzący rozmowę przypomniał, że na zaproszenie do zaszczepienia się poza kolejką doczekał się między innymi Leszek Miller. - Od początku reguły nie były jasne. Co chwila słyszymy, że jakieś szczepionki nie zostały wykorzystane. Coś w tym systemie zgrzyta. Zaszczepienie poza kolejką budzi pewien niesmak, bo ci ludzi dali się wkręcić. Jest to jednak mniej istotne niż to, że w jakimś miejscu wyrzucono 80 szczepionek, bo ktoś ich nie odebrał z recepcji - stwierdził były prezydent.

- Gdzieś tam była nieostrożność. Zapomnieli, w jakim kraju żyjemy. Jest dyskusja, czy się szczepić, ale jak ktoś wyszedł poza kolejkę, to mamy wielkie oburzenie - stwierdził w rozmowie z portalem Interia Aleksander Kwaśniewski.