Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi wyboru na prezydenta USA

Prezydent podkreśla bardzo dobre stosunki, jakie łączą oba państwa. Zaznaczył przy tym, że "nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego". "Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy w historii nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność" - czytamy w liście polskiego prezydenta.

"Mam nadzieję, że ta obopólnie owocna współpraca będzie kontynuowana pod Pana przywództwem" - napisał Duda w liście do Bidena.

"Panie Prezydencie elekcie, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa i życzę Panu – w imieniu Narodu Polskiego - sukcesów w sprawowaniu funkcji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczekując na nasze przyszłe spotkania i dyskusje zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach międzynarodowych, pozwalam sobie serdecznie zaprosić Pana do złożenia wizyty w Polsce" - zakończył swój list prezydent Andrzej Duda.

Wcześniej dowiedzieliśmy się o gratulacjach, jakie przesłał prezydentowi-elektowi prezydent Rosji Władimir Putin. W specjalnym telegramie życzył on Bidenowi "wszelkich sukcesów". Putin wyraził także nadzieję, że Rosja i USA mogą wspólnie przyczynić się do rozwiązania problemów i "wyzwań, z którymi świat ma obecnie do czynienia".