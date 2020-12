Joe Biden oficjalnie prezydentem-elektem. Władimir Putin gratuluje Demokracie

Kolegium Elektorskie w Stanach Zjednoczonych zatwierdziło wybór Joe Bidena na 46. prezydenta USA - doszło do tego ok. godz. 23.30 polskiego czasu, gdy szala ostatecznie przechyliła się na korzyść Demokraty, który zdobył 302 głosy elektorskie (potrzebował min. 270 - red.).

W nocie dyplomatycznej Władimir Putin życzył Joe Bidenowi "wszelkich sukcesów". Wyraził przekonanie, że Rosja i USA mogą mimo rozbieżności we wzajemnych relacjach przyczynić się do rozwiązania problemów światowych i "wyzwań, z którymi świat ma obecnie do czynienia".