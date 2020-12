USA. Joe Biden 46. prezydentem. Mówi o "bitwie o duszę Ameryki"

Kolegium Elektorów zdecydowało, że 46. prezydentem USA zostanie demokrata Joe Biden, który pokonał w wyborach prezydenckich urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. Ok. godz. 23.30 polskiego czasu szala ostatecznie przechyliła się na korzyść Bidena, który zdobył 302 głosy elektorskie. Biden do wygranej potrzebował ich 270.

USA. Joe Biden prezydentem, wymowne milczenie Donalda Trumpa

Rafał Trzaskowski wezwany na przesłuchanie. Mówi o "szykanach"

- Ogień demokracji zapalono w tym kraju dawno temu. I wiemy, że nic - nawet pandemia czy nadużycia władzy - nie mogą go ugasić - dodał. Według polityka "w bitwie o duszę Ameryki wygrała demokracja".

Jednocześnie prezydent elekt zaznaczył, że jego "wygrana jest jasna" i uznał, że nie ma podstaw, by kwestionować rezultaty wyborcze.

To nawiązanie do zarzutów formułowanych przez 45. prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zespół. Według nich wybory zostały sfałszowane, a podczas głosowania miało dochodzić do incydentów. Liczne skargi nie zmieniły wyniku w żadnym ze stanów, w których Republikanin przegrał. Część z nich odrzucił Sąd Najwyższy.