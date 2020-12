USA. Donald Trump zdradził plany na przyjęciu. Chodzi o wybory

O sprawie informuje Associated Press. Jak podaje agencja, prezydent Donald Trump zasygnalizował, że chce ponownie ubiegać się o urząd prezydenta USA w 2024 roku. Takie słowa miały paść podczas przyjęcia przedświątecznego w Białym Domu. Na imprezie było wielu członków Republikańskiego Komitetu Narodowego - kierownictwa Partii Republikańskiej.

- To był niezwykły rok. Wygraliśmy wybory, ale im się to nie podoba - dodał Trump. - Nazywam to sfałszowanymi wyborami i zawsze będę tak mówił - podkreślił.