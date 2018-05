"Akt leżący" Amedeo Modiglianiego sprzedany za kosmiczne pieniądze

Namalowany w 1917 roku obraz "Akt leżący" włoskiego malarza Amedeo Modiglianiego został sprzedany w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby's za 157,2 mln dolarów. To czwarty pod względem ceny obraz na świecie.



"Akt leżący" to nie pierwszy jego obraz sprzedany za gigantyczną kwotę. Inne jego dzieło z tej serii w 2015 roku sprzedane zostało za nieco ponad 170 mln dolarów, co uczyniło go trzecim najdroższym obrazem w historii - informuje PAP.