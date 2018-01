Akcja ratunkowa pod Nanga Parbat zakończona. Wielicki: Ratownicy są w Skardu

Uratowali Elisabeth Revol, nie udało się pomóc Tomaszowi Mackiewiczowi. Wiemy już, że polscy himalaiści, którzy dokonali niebywałego wyczynu w ostatnich dniach, wrócili już do bazy pod K2.

Do akcji przystąpili alpiniści, którzy w polskiej wyprawie szykują się do zdobycia K2. Denis Urubko i Adam Bielecki zostali "zrzuceni" z helikopterów pod Nanga Parbat. W rekordowym tempie dotarli do Francuzki, która na własną rękę schodziła tyłem po lodzie. Odnaleźli ją i - choć ma odmrożenia - udało im się razem zejść do obozu na wysokości 4800 m, skąd zabrały ich helikoptery.