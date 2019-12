Air Show i "donos Jarosława Kaczyńskiego". Sąd obalił tezy profesora z PiS i prokuratury

Trzech wysokich rangą oficerów zostało zatrzymanych. Zarzucano im między innymi przywłaszczenie pieniędzy z Air Show. Zawiadomienie do prokuratury miał złożyć Jarosław Kaczyński na podstawie opinii członka rady programowej PiS. Sąd wykazał bezpodstawność tych oskarżeń.

Stowarzyszenie SWAT współorganizowało największe pokazy lotnicze Air Show w Radomiu w latach 2010–2015. W 2015 roku zaczęli mu się przyglądać śledczy. Jak podaje Onet, podstawą do wszczęcia śledztwa był anonim, który dostał prezes PiS Jarosław Kaczyński i przekazał go do prokuratury. Sąd nie dopatrzył się jednak znamion przestępstwa.