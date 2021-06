Afera mailowa. Premier: Nie zamierzam wpisywać się w scenariusz Kremla

Morawiecki przypomniał, że w 2012 roku doszło do ataku na witrynę rządową "gov.pl", w skutek którego strona została przejęta przez hakerów. - To niedobry atak na Polskę, bo on dezintegruje społeczeństwo. Nie ulegajmy prowokacji. Im chodzi o to, żebyśmy zajmowali się tymi pseudoinformacjami i fejkami, które są podrzegwane - apelował szef rządu.