Ciężkie oskarżenia pod adresem Dziwisza. Jest odpowiedź

Adwokat kard. Stanisława Dziwisza, Michał Skwarzyński, stanowczo zaprzecza informacjom podanym przez Onet, twierdząc, że są one nieprawdziwe i wymagają sprostowania.

Podkreśla, że kardynał nie otrzymał wezwania do stawienia się przed Komisją ds. przeciwdziałania pedofilii . "Nie wykluczam jednak, że Redakcja jest informowana przez niezależną Komisję z wyprzedzeniem, aby przygotować grunt medialny na atak na jego osobę w celu zastosowania w/w mechanizmu" - ocenił mecenas Skwarzyński.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi przez portal Onet (…) konieczne jest sprostowanie szeregu niedomówień i kłamstw, jakie pojawiły się w tekstach. Co szczególnie dziwi, bowiem Redaktor doskonale wie, jakie są okoliczności osobiste i faktyczne depozycji osoby, która zgłosiła się do Redakcji i do Komisji" - przekazał w piątkowym oświadczeniu pełnomocnik kard. Stanisława Dziwisza.