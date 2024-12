Dziwisz przed komisją ds. pedofilii. "Dla nas nie ma znaczenia"

Portal Onet poinformował, że kard. Stanisław Dziwisz, były sekretarz papieża Jana Pawła II, ma zostać przesłuchany przez komisję w związku z zarzutami dotyczącymi wydarzeń z lat 70. Mężczyzna, który zgłosił sprawę, twierdzi, że został wykorzystany seksualnie przez kilku duchownych archidiecezji krakowskiej, w tym przez ks. Dziwisza. Zgłoszenie to trafiło do prokuratury, ale zostało umorzone z powodu przedawnienia.

- Nie wiem, skąd Onet ma tak szczegółowe informacje o tej sprawie. Nie mogę potwierdzić tych informacji. Natomiast, jeżeli takie postępowanie toczyło się w prokuraturze i sprawa uległa przedawnieniu, to taka sprawa z urzędu trafia do naszej komisji i z całą pewnością będzie się u nas toczyć - zaznaczyła Bućko.

Bućko podkreśliła, że komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające, gdy osoba zgłasza przestępstwo, które uległo przedawnieniu. - Wówczas taką sprawę kierujemy do prokuratury, która wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na przedawnienie. To jest dla nas podstawa do wszczęcia postępowania wyjaśniającego - powiedziała Bućko.