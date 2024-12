Dziwisz wezwany przed komisję ds. pedofilii. Będzie przesłuchany

Mężczyzna zgłosił się do Komisji, która bada sprawy przedawnione i w przypadku potwierdzenia winy, wpisuje sprawców do rejestru pedofilów. Stało się to możliwe dopiero po zmianach w 2023 roku.

Onet dotarł do pisma z 2021 r., w którym pokrzywdzony zawiadomił urząd o wydarzeniach z lat 70. Twierdzi, że ksiądz Stanisław Konieczny zabrał go na imprezę, gdzie miał być wykorzystany seksualnie przez kilku księży, w tym ks. Stanisława Dziwisza. Komisja poinformowała strony o podjęciu sprawy i wyznaczyła termin przesłuchań na luty.

Postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko kardynałowi Dziwiszowi, który ma prawo do pomocy pełnomocnika. Komisja może powołać biegłych do oceny wiarygodności oskarżeń.

Historyk prof. Andrzej Friszke, badający relacje państwo-Kościół w PRL, zauważa, że takie sytuacje były wykorzystywane przez SB do zmuszania do współpracy. - Esbecja zdecydowanie była zainteresowana kwestiami obyczajowymi. Każdy ksiądz miał założoną swoją teczkę osobową - wyjaśnia.

Prof. Friszke podkreśla, że w latach 70. środowisko kardynała Karola Wojtyły było ściśle inwigilowane. - Sam metropolita krakowski był postrzegany jako przeciwnik władzy komunistycznej. Na pewno SB przyglądała się jego otoczeniu, sprawdzała kontakty, wyjazdy, obserwowała kręgi towarzyskie. Byłoby to wręcz niewytłumaczalne, żeby tak drastyczna sprawa uszła uwadze służb. Ja w swojej pracy nigdy się z takimi oskarżeniami wobec ks. Dziwisza nie spotkałem - przyznaje. - Jeśli takie 'rewelacje' wypowiadane są z perspektywy dzisiejszych czasów i nie ma na to żadnego śladu w archiwach, to jako historyk podchodzę do tego absolutnie sceptycznie - zastrzega.