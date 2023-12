"Jeśli będzie trzeba, policja wejdzie do kurii". Nowe plany komisji ds. pedofilii

- Bardzo ważną kwestią jest Fundusz Sprawiedliwości, który powinien służyć przede wszystkim osobom pokrzywdzonym. Mamy pomysł, by z tego funduszu wygospodarować część środków, które będą służyły osobom wskazywanym przez naszą komisję. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę choćby to, że obecnie ten fundusz jest całkowicie nietransparentny - przyznała nowa przewodnicząca państwowej komisji, Karolina Bućko.