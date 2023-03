Rezygnuje szef Państwowej Komisji ds. Pedofilii

W swoim oświadczeniu Błażej Kmieciak wyjaśnił, że funkcję przewodniczącego komisji (Pełna nazwa to: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 - przyp. red.) będzie sprawował do 14 kwietnia br., co jest związane z koniecznością jego udziału w "standardowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jaką Urząd Państwowej Komisji przechodzi w tym czasie".