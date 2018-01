Adoptował dzieci, później gwałcił. "Najstraszliwszy pedofil w Rosji"

37-letni Wiktor Liszawski zostanie doprowadzony przed sąd. Rosyjskiej policji udało się zatrzymać pedofila, którego oskarża się o niewyobrażalne wyrachowanie w działaniach.

Jego ofiarami były adoptowane dziewczynki. Wszystkie dzieci miały mniej niż 13 lat. Mężczyzna z Chabarowska miał gwałcić je prawie codziennie w okresie od 2012 roku do lutego 2017 r., kiedy to jego praktyki wyszły na jaw. Od tego czasu szukała go policja, jednak ukrywającego się mężczyznę złapano dopiero w lipcu ubiegłego roku. Teraz dopiero władze ujawniły, jak strasznych czynów się dopuścił.