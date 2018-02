Adam Hofman mówi jasno: prawda jest po naszej stronie. Jak można było uniknąć konfliktu?

- Trzeba powiedzieć sobie jasno: nawet jeśli w tej sprawie merytorycznie mamy prawo walczyć o swoje - bo prawda jest po naszej stronie, to w tej sytuacji nie ma to żadnego znaczenia - powiedział Adam Hofman, odnosząc się do sporu o "polskie obozy".



Adam Hofman, były rzecznik PiS był gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

- To co się wydarzyło na arenie międzynarodowej może zakończyć się tym, że za jakiś czas Donald Trump napisze tweeta, z którego nie będzie odwrotu. Że Polska bardzo fajny sojusznik, ale zawieszamy swoje sojusznicze zobowiązania do momentu wyjaśnienia sytuacji w relacjach Polska-Izrael - stwierdził Hofman. Według niego, w tym momencie rząd powinien się skupić na "łagodzeniu skutków tego kryzysu”.

Na pytanie, czy prezydent powinien zawetować ustawę o IPN, Hofman powiedział, że "w tej sytuacji jest to raczej niemożliwe ze względu na konflikt polityczny, który wywołałby w ramach swojego obozu politycznego".

- Jego (Andrzeja Dudy – przyp. red.) pozycja w tym prawicowym elektoracie zostałaby poważnie zachwiana (…) Nie ma wyboru, musi podpisać, ale też musi wziąć na siebie obowiązek próby wyprowadzenia Polski z tej sytuacji – dodaje.

Jaki popełniliśmy błąd?

- Był taki moment, że można było powiedzieć: ta pani ambasador namieszała, wydawało nam się z konsultacji, że wszystko było OK. W związku z tym na razie nie przyjmujemy, wracamy do rozmów premier -premier i gramy w ten sposób. Tak trzeba było zrobić - mówi jasno gość Mazurka.

Dodał też, że w momencie konfliktu na linii Polska-Izrael opozycja nie pokazała swojej żadnej roli. - Są w opozycji politycy, którzy rozumieją sytuację międzynarodową lepiej. Powinni to jakoś wykorzystywać. Nie robią tego - podkreślił Hofman. - Donald Tusk powinien pokazać, że jest lepszy niż rząd. Zrobić kilka aktywnych ruchów, korzystając ze swojej pozycji, pokazać, że jest ponad podziałami, że on o Polskę się troszczy. Naprawdę by ugrał na tym swoje. Dużo więcej niż ugrał - powiedział były rzecznik PiS.

Burza wokół ustawy

Nowelizacja ustawy jest wymierzona przede wszystkim w zwrot "polskie obozy śmierci", które pojawiają się w zagranicznych mediach.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o IPN kary za zakłamywanie historii przez przypisywanie Polsce i Polakom współudziału w Holokauście. "Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości" - brzmi zapis ustawy. Kolejny punkt łagodzi karę w przypadku działania nieumyślnego (grzywna lub ograniczenie wolności.