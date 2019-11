WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze abw + 1 planowany zamach terrorystyczny Sylwester Ruszkiewicz 1 godzinę temu ABW zatrzymało niedoszłego zamachowca. Sprawdziliśmy kim jest podejrzany z Warszawy Zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 38-letni mieszkaniec Warszawy Marcin K., który miał planować atak terrorystyczny od lat gromadził materiały wybuchowe i przetrzymywał broń. – Taki niepozorny, spokojny człowiek. Musiał coś z tymi wybuchami robić, bo nie miał kilku palców u jednej dłoni – mówią nam mieszkańcy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Przeszukanie posesji przez ABW miało miejsce 10 listopada w warszawskiej dzielnicy Włochy (PAP, Fot: Mateusz Marek) Ulica Nicolo Paganiniego w warszawskiej dzielnicy Włochy. Blisko dworca PKP i kolejowych torów. To tutaj mieszkał 38-letni mężczyzna Marcin K, którego w niedzielę zatrzymali funkcjonariusze ABW. Na posesji murowany budynek, na tyłach drugi mniejszy domek. – Spokojny, grzeczny człowiek. Dzień dobry zawsze powiedział, jak szedł do sklepu – mówi nam 62-letni mieszkaniec pobliskiej ulicy. – Mieszkał z rodzicami, niedawno pobudowali ten budynek od ulicy. Oni tam mieszkają od dawna – mówi nam nasz rozmówca. ABW Podziel się - O tych jego zainteresowaniach do chemii i wybuchów to było wiadomo. Kilka lat temu też tu było mnóstwo policji i ABW. Widziałem, też jak koledzy do niego przyjeżdżali. Nie miał kilku palców u jednej z dłoni. Mówiło się, właśnie że od jakiegoś wybuchu – mówi nam nasz rozmówca. Współpracował z Brunonem Kwietniem 30 lipca 2013 roku. Do tego samego domu 32-letniego wówczas mieszkańca Warszawy wkraczają funkcjonariusze ABW. Akcja służb prowadzona jest w ramach śledztwa w sprawie Brunona Kwietnia, który planował wówczas zamach terrorystyczny na Sejm. Zatrzymany Marcin K. miał współpracować z niedoszłym zamachowcem. Ostry spór w studio. Poszło o Marsz Niepodległości Śledczy postawili mu zarzuty nielegalnego wytwarzania broni i amunicji a także nielegalnego wytwarzania i posiadania substancji oraz przyrządów wybuchowych. M.in. 0,5 kilograma trotylu, 300 gramów pentrytu, 7 sztuk broni samodziałowej, 2 granaty i znaczne ilości amunicji. Marcin K. przyznał się do zarzutów. Twierdził jednak, że jest jedynie kolekcjonerem broni i amunicji. Dobrowolnie poddał się karze czterech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu i na karę grzywny w wysokości pięciu tysięcy złotych. Marcin K. był wtedy badany psychiatrycznie. Stwierdzono, że w podczas popełniania zarzucanych czynów był niepoczytalny, ale mógł być sądzony. ABW Podziel się Przypomnijmy, że oprócz niego ABW w niedzielę zatrzymała drugą osobę, również podejrzewaną o przygotowywanie ataków z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wzorowali się na Breiviku - Zatrzymania są efektem zgromadzonych wcześniej przez ABW informacji na temat ekstremistycznej grupy, której celem było zastraszanie osób wyznania islamskiego, zamieszkałych na terenie RP. Poza szykanami i prześladowaniami grupa planowała działania z wykorzystaniem broni palnej i materiałów wybuchowych. Jej przedstawiciele wzorowali się na zamachach terrorystycznych dokonanych przez ekstremistów, m.in. Andersa Breivika (w 2011 r. w Norwegii), czy Brentona Tarranta (w 2019 r. w Nowej Zelandii) - informuje Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych. ABW Podziel się W domu Marcina K. funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje i środki chemiczne niezbędne do produkcji dużej ilości materiałów wybuchowych, broń palną, amunicję, a także elementy konstrukcyjne służące do przerabiania broni. Usłyszeli poważne zarzuty - W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymanym przedstawiono zarzuty: przygotowania do przestępstwa sprowadzenia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mających postać eksplozji materiałów wybuchowych, publicznego nawoływania do zabójstwa wobec grup etnicznych i wyznaniowych, posiadania bez wymaganego pozwolenia prekursorów materiałów wybuchowych, broni palnej i amunicji, a także przewozu narkotyków wewnątrz UE - informuje Stanisław Żaryn. Wobec zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Śledztwo w sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące