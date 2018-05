A4 - utrudnienia na drodze. Kolizje pod Bochnią i Legnicą

A4 - podróżujący tą autostradą muszą uzbroić się w cierpliwość. Zablokowana po wypadku trzech osobówek i ciężarówki jest droga w kierunku Rzeszowa, policja kieruje na objazd drogą krajową 94. Wyłączony jest też jeden pas w kierunku Wrocławia między węzłami Złotoryja i Legnica Wschód.

Do wypadku w Targowisku, miejscowości położonej między Krakowem a Bochnią doszło ok. godz. 15.30. Na jezdni prowadzącej do Rzeszowa zderzyły się trzy samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, a na miejsce został wezwany helikopter LPR.