300 gości w hotelu we Władysławowie to fejk? Inne miejsce i liczba szachistów

Władysławowo - piątek 8 stycznia. Tego dnia policja i Sanepid miały interweniować w jednym z hoteli we Władysławowie (woj. pomorskie). Powód: ponad 300 gości, którzy mają łamać obostrzenia narzucone przez rząd z powodu epidemii koronawirusa - to początkowa wersja, która trafiła do mediów.