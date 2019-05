3 maja. Które sklepy są dziś otwarte? Czy w Święto Konstytucji 3 maja obowiązuje zakaz handlu?

3 maja to jeden z ustawowych dni wolnych. W Święto Konstytucji 3 maja obowiązuje zakaz handlu. Właśnie dlatego dziś mogą być otwarte tylko nieliczne placówki.

3 maja i zakaz handlu

3 maja to narodowe święto. Dokładnie 3 maja 1791 roku została podpisana pierwsza w Polsce i druga na świecie konstytucja. Aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie 3 maja jest w Polsce świętem narodowym. Tego dnia Polacy nie idą do pracy, a sklepy są zamknięte z powodu zakazu handlu.