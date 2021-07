16-latek włamał się do domu i chciał zadźgać domowników. Grozi mu 25 lat więzienia

Małżonków Krzysztofa i Justynę F. zbudził dobiegający z balkonu hałas. Gdy gospodarz szedł sprawdzić, co jest jego źródłem, do ich sypialni wtargnął zamaskowany napastnik. W trakcie szarpaniny, jak ustaliła prokuratura, miał on zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem w okolice klatki piersiowej i brzucha. Następnie zaatakował kobietę, która ruszyła na pomoc mężowi.