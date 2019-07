Podkarpacie. Groźny napad rabunkowy. Włamywacz wszedł przez okno i ranił ludzi

Bandyta włamał się do domu, w którym spali ludzie. Zranił ich. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Kosina między Łańcutem a Przeworskiem na Podkarpaciu.

Jak relacjonują reporterzy radia, przystawił on drabinę do ściany i po niej wszedł do sypialni. Nożem ranił śpiące tam małżeństwo. Oboje zostali już przewiezieni do szpitala.