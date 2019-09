1 września. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mike Pence: Polska to ojczyzna bohaterów

- Nikt jednak nie walczył z większą determinacją niż Polacy. Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów - mówił w Warszawie wiceprezydent USA Mike Pence.

Wśród liderów, którzy przyjechali do Polski są głowy państw z Europy oraz liderzy Unii Europejskiej i NATO. W zastępstwie prezydenta USA Donalda Trumpa do Polski przyleciał jest zastępca Mike Pence. Wiceprezydent USA wygłosił specjalne przemówienie.

– To dla mnie zaszczyt, że tu jestem. Dwa lata temu prezydent Donald Trump tu był i mówił o nadzwyczajnych więzach, które łączą Polskę i Stany Zjednoczone. Dziś jako wiceprezydent USA, jest dla mnie zaszczytem, że mogę tu stać. Tu, w Polsce, która jest bezpieczna, silna i wolna. Prezydent Donald Trump mówił tu 2 lata temu : "Polska to kraj, który nigdy się nie załamał" - przypomniał Mike Pence.

1 września. Pence: Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów

- Charakter Polaków zmienił czas klęski w wielkie zwycięstwo. Trudno nam, którzy nie jesteśmy Polakami wyobrazić sobie cierpienie i to, co spotkało Polskę ze strony Niemiec i Rosjan, którzy podzielili ją między sobą. Wydano rozkazy śmierci, mordowania, bez litości – mówił wiceprezydent USA w Warszawie.

Mike Pence zwrócił uwagę na to, że inwazja we wrześniu 1939 r. rozpoczęła konflikt, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. – I oby nikt go nie zobaczył. Ci, którzy wyznawali ideologię zła zamordowali co piątego obywatela Polski. W kwietniu 1944 r, w Katyniu zginęli Polacy, pochowano ich w zbiorowej mogile. Potem mieliśmy 9 tygodni powstania warszawskiego, po którym nastąpiło rozmyślne, kompletne zniszczenie miasta. A Sowieci się temu przyglądali z boku – stwierdził wiceprezydent USA.