Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier: to moi rodacy rozpętali okrutną wojnę

To było cierpienie, którego nie możemy zmierzyć - powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas warszawskich obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dodał, że o "strasznym losie" pierwszych ofiar agresji na Polskę w jego kraju wie niewiele osób.

- I w tym miejscu może stać prezydent Niemiec i przemawiać do Was. Pojednanie to jest łaska, której Niemcy nie mogli się domagać. Nasza odpowiedzialność należy się Europie, po tym nas oceniajcie. Ta Europa doznała tego, co w człowieku najgorsze, a mimo to, zaczynając od nowa postawiła na to, co w niej najlepsze. Stawia na otwartość i wolność. Mój kraj ponosi za tą Europę szczególną odpowiedzialność - zauważył prezydent Niemiec.