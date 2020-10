Sejm zdecydował ws. powołania nowego Rzecznika Praw Obywatleskich

W wywiadzie udzielonym tuż po głosowaniu na antenie radia RMF FM Rudzińska-Bluszcz unikała wyrażenia konkretnej opinii na temat jego wyniku. Odniosła się jednak do wygłoszonego przed głosowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydował, że przerywanie ciąży z uwagi na poważne wady płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

- Uważam, że dzisiejszy wyrok będzie miał bardzo daleko idące negatywne konsekwencje nie tylko dla kobiet ale też dla całych rodzin. Ten wyrok uderzy w dużej mierze kobiety w trudniejszej sytuacji finansowej - stwierdziła. - To są daleko idące konsekwencje i jestem poruszona zmianami, jakie będą miały miejsce w naszym państwie - dodała.

Sejm. Awantura przed głosowaniem

Przed głosowaniem nad powołaniem RPO w Sejmie doszło do awantury. Wywołały ją słowa posła Konfederacji Roberta Winnickiego. Poseł pochwalił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Apel do marszałka Sejmu

Głosowanie nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich planowo miało odbyć się już w środę, jednak ostatecznie wszystkie głosowania zostały przełożone na następny dzień. Zanim jednak Sejm to ogłosił, Rudzińska-Bluszcz opublikowała w sieci nagranie sprzed budynku parlamentu, w którym zwraca się m.in. do marszałka.

- Szanowny panie marszałku, szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie. Bardzo zależy mi, aby coś państwu powiedzieć. A zwracam się do państwa sprzed budynku Sejmu, bo choć na sali sejmowej odbędzie się dziś głosowanie w sprawie powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to jako jedynej ubiegającej się o to stanowisko kandydatce, nie pozwolono mi na wczorajszym Konwencie Seniorów na zabranie głosu przed wysoką izbą - mówi na filmie kandydatka na RPO.