W piątek azerbejdżańskie linie lotnicze AZER poinformowały o zawieszeniu połączeń ze stolicy kraju Baku do sześciu rosyjskich miast oraz do stolicy Czeczeni, Groznego. Linie tak opisały powody decyzji: ... " biorąc pod uwagę wyniki wstępnego śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Embraer 190 i możliwe zagrożenia bezpieczeństwa ". Komunikat ukazał się po kolejnej ryzykownej sytuacji. Inny samolot AZER, który wystartował z lotniska Baku, zawrócił po informacjach o nowym ataku dronów nad rosyjskim terytorium.

- Dlatego to na zarządzających obszarem, na którym odbywają się tego typu działania - nie tylko stricte wojenne, ale także wszelkiego rodzaju ćwiczenia - spoczywa obowiązek zamknięcia przestrzeni powietrznej dla samolotów cywilnych. To również odpowiedzialność linii lotniczej. Centrum operacyjne nigdy nie powinno pozwolić na wykonanie operacji lotniczej, jeśli trasa przelotu przebiega przez obszar niebezpieczny - tłumaczy pilot.

Dodaje, że dobrym przykładem są ostatnie decyzje wielu renomowanych linii lotniczych, które odwoływały rejsy na Bliski Wschód przed atakiem irańskich dronów na Izrael . Rozmówca przypomina, że po zestrzeleniu w 2014 nad wschodnią Ukrainą samolotu linii Malaysian Airlines lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur, odpowiedzialne linie rezygnują także z lotów nad każdym obszarem zwiększonego ryzyka, aby nie doszło do tragicznej pomyłki.

25 grudnia samolot Azerbejdżan Airlines samolot przewoził 62 pasażerów i pięciu członków załogi na trasie z Baku do stolicy Czeczeni, Groznego. Według wstępnych, ale nieoficjalnych wyników śledztwa na podejściu do lądowania maszyna została trafiona przez rosyjski system obrony powietrznej Pancyr-S. W tym czasie region był atakowany przez drony - podał opozycyjny czeczeński kanał telegramowy NIYSO. Atak dronów na Czeczenię potwierdził także bratanek Ramzana Kadyrowa, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Republiki Khamzat Kadyrow.

W czwartek azerbejdżański dziennik "Caliber" , powołując się na wiarygodne źródła w rządzie Azerbejdżanu, napisał, że zdezorientowana załoga samolotu, narażona na ostrzał i działanie systemów walki radioelektronicznej, została przekierowana do kazachskiego miasta Aktau. Również Reuters zauważa, nie jest jasne, dlaczego samolot lecący z Baku do Groznego musiał przelecieć setki kilometrów od planowanej trasy i przelecieć przez Morze Kaspijskie, lądując w Kazachstanie. Rutynowa trasa biegnie wzdłuż zachodniego brzegu Morza Kaspijskiego

"Można przypuszczać, że zalecenie to zostało wydane w jednym celu: aby samolot spadł do Morza Kaspijskiego, wszyscy świadkowie zginęliby, a samolot zatonąłby" - snuję hipotezę azerski "Caliber". "Nikt nie twierdzi, że zrobiono to celowo. Biorąc jednak pod uwagę ustalone fakty, politycy z Baku oczekują, że strona rosyjska przyzna się do zestrzelenia azerbejdżańskiego samolotu, złoży oficjalne przeprosiny" - pada w artykule.