Zacznie się w piątek. Zmiana w pogodzie

W środę utrzymają się stosunkowo wysokie temperatury, zwłaszcza na zachodzie i południu, gdzie słupki rtęci mogą sięgnąć 10 st. C. Noce pozostaną wciąż łagodne, z najniższymi wartościami zbliżającymi się do okolic 0-4°C, a to oznacza, że poranny spacer nie będzie wymagał najcieplejszej kurtki. Opadów nie będzie dużo, jeśli jednak się pojawią, to przyjmą głównie postać deszczu, który może mżyć w niektórych regionach Wielkopolski czy Dolnego Śląska.

Czwartek utrzyma trend umiarkowanego ciepła, w wielu miejscach kraju do południa termometry pokażą nawet 11-12 st. Celsjusza, co jak na grudzień stanowi wartość zdecydowanie powyżej normy. W nocy mimo wszystko będzie już nieco chłodniej, choć nadal bez większych przymrozków - słupki rtęci zatrzymają się na 3-8 st. C.

Przelotne opady deszczu pojawią się przede wszystkim na zachodzie i częściowo w centrum, ale nie powinny być zbyt intensywne. Dla mieszkańców Pomorza czy Wielkopolski oznacza to raczej dłuższe okresy z chmurami niż solidne ulewy. W rejonach południowej Polski, takich jak Małopolska, czwartek będzie jeszcze stosunkowo suchy i przyjazny, zachęcając do korzystania z ostatnich chwil cieplejszej aury.

Zmiana pogody. Najnowsza prognoza

W piątek nastąpi zdecydowany zwrot ku niższym temperaturom. W nocy w wielu miejscach zobaczymy w okolice 0-2 st. C, co może sprawić, że pierwszy raz od dłuższego czasu poczujemy subtelne ukłucie zimna przy wyjściu o poranku z domu. Maksymalna temperatura w ciągu dnia utrzyma się w granicach 5-9 st. C, jednak tym razem powietrze stanie się bardziej wilgotne, a opady mogą okazać się częstsze i bardziej zróżnicowane.

Na wschodzie, gdzie noce będą zimniejsze, możliwe stanie się nawet połączenie deszczu ze śniegiem, choć prawdziwej zimy wciąż nie będzie. Najbardziej odczują to mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, gdzie wieczorem i w nocy mogą pojawić się marznące opady, utrudniając poruszanie się po drogach i chodnikach.

Sobota przyniesie kontynuację trendu stopniowego ochłodzenia. Nocne wartości miejscami spadną do -2 czy nawet -3 st. C, co przełoży się na większe ryzyko oblodzeń, zwłaszcza w regionach położonych na wschodzie i południowym wschodzie.

W ciągu dnia maksymalne temperatury ograniczą się do 2-5 st. C, i choć opadów będzie mniej, to jeśli pojawią się wczesnym rankiem, miejscami mogą przybrać formę mokrego śniegu.